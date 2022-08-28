"Бавовна" зриває всі плани окупантів на проведення своїх псевдореферемдумів на окупованій території

Окупанти завершили підготовку проводження псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях, однак справжніх виборців там не буде, кажуть у розвідці.

Навіть референдуми не допоможуть Росії утримати контроль над тимчасово окупованими землями, йдеться в ТСН.

Заява української розвідки про те, що російські окупанти майже готові проводити референдуми на тимчасово захоплених частинах Запорізької і Херсонської областей на перший погляд може викликати подив. Щойно стає відома хоч якась конкретика, наприклад виборча дільниця, то приходить «бавовна». І таких вибухових аномалій із виконавцями фіксується із десятки із того дня, щойно окупанти заявили про намір провести свої референдуми.

Дійшло до того, що представники путінської партії згорнули роботу свого штабу у Херсонській області і ганебно втекли. Тому питання: хто як і де буде проводити ці референдуми, хто на них прийде і що там на голосують – це ще той ребус. Мабуть тому, самі ж окупанти так і не оголосили, а коли проведуть свою наругу над демократією.

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У цій історії не враховується одна маленька, як ріст Путіна, деталь. Російський карлик, як старий КДБіст із юридичної освітою, добре знає, що на все у світі має бути папірець. Імітацію виборів та ніби справжнього волевиявлення для путінської пропаганди вигадати на раз-два. В Росії так вже третє десятиліття обирають президента. Мета сьогоднішніх референдумів, як дають зрозуміти у Кремлі – приєднати тимчасово захоплені Запорізьку та Херсонські області до складу Росії.

Фіктивно приєднавши нові території до складу федерації – будь які військові дії могли б трактуватися як оголошення війни Росії. Але історія із «хлопками» в Бєлгороді і парадом «бавовни» у Криму дає зрозуміти, що ядерний король насправді голий.

Інше питання – це доля так званих «Донецьких народних республік». Про приєднання цих регіонів до Росії ні слова. Їм Кремль вималював іншу долю навіки бути сірою зоною як самостійні суб’єкти. Наприклад, непомітною для багатьох лишилось новина, як у Москві відкрили посольство так званої «ЛНР».

Якщо уважно глянути на риторику Путіна для західної аудиторії, то конструкцію подають так: насправді це не Росія напала на Україна, а Україна воює із так званими республіками і Путін просто їм допомагає. Для цього є навіть окремий папірець, де маріонетки, які називають себе ватажками псевдореспублік просять Кремль ввести війська.

Тобто так звані «референдуми» для Росії – це кінцева ціль, а інструмент. Щоправда в сьогоднішніх реаліях, коли план по наступу провалюються, цінність цього інструменту стрімко мчить до нуля. У Кремлі це не враховували, а втрачати обличчя Путін не хоче, бо раптом виявиться що «цар то ненастоящий».

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