“Бавовни” невідомого походження перелякали пів Ростовської області РФ: відео

Мешканці повідомляють, що у будинках мало не вилетіли шиби із вікон, будинки здригнулися.

Увечері в суботу, 25 березня, жителі Ростовської області Росії вдруге за добу були налякані звуками, схожими на вибухи. Про “бавовну” у соцмережах пишуть, зокрема, очевидці в Азові, Чалтирі, частині Ростова та ще кількох населених пунктах.

У Telegram-каналі “Новости Ростова” опублікували відео з камер спостереження у місті Азові, де від сильного вибуху спрацювала сигналізація автомобілів, припаркованих у дворі багатоповерхівки.

Мешканці повідомляють, що у будинках мало не вилетіли шиби із вікон, будинки здригнулися.

Звуки “бавовни” чули також мешканці обласного центру і міста Чалтир, але також сіл Височине, Крим, Пішкове та Нововисоченське у Кущівському районі Ростовської області.

Голова місцевої адміністрації Азова закликав громадян зберігати спокій, оскільки жодних надзвичайних подій, за його словами, у місті не сталося.

“Причини гучного звуку з'ясовуємо. Поінформую за фактом надходження інформації”, - написав він у своєму Telegram-каналі.

Раніше, близько першої години ночі 25 березня про гучний гуркіт повідомляли мешканці міст Новошахтинське та Шахти, що на півночі Ростовської області. За словами мешканців, “щось наче вибухнуло”.

Причини “бавовни” також невідомі. У регіональному МНС РФ повідомили, що жодних інцидентів, які викликали б такий гуркіт, у Ростовській області не було.

Нагадаємо, раніше вибухи у місті Джанкой, що на півночі тимчасово окупованого Криму, за даними української розвідки, знищили російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їхнього транспортування залізницею.

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