"Бавовни" побільшає: невдовзі Україна матиме на озброєнні новий ударний дрон із можливістю повернення

Можливість повернення означає, що дрони не лише одноразово атакуватимуть ворожі цілі, а зможуть це робити декілька разів.

Україна скоро на озброєнні матиме новий ударний безпілотник. На сьогодні він уже практично готовий та проходить випробування.

Про це в інтерв'ю "Настоящее время" розповів керівник проєктів українського концерну "Укроборонпром" Олег Болдирєв.

Також читайте Росія замовила в Ірану сотні ракети для атак по Україні: військовий експерт попередив про велику небезпеку

За його словами, розробка схожа на іранський дрон-камікадзе "Шахед", але має особливість. Ці безпілотники будуть із можливістю повернення. Дальність польоту - 1000 кілометрів. Вага бойової частини 75 кілограмів. Можливість повернення означає, що дрони не лише одноразово атакуватимуть ворожі цілі, а зможуть це робити декілька разів.

"Він (безпілотник – ред.) уже є. Я назвав би його "нульовим пацієнтом". Машина літає, говорячи про ударний безпілотник, говоримо про варіант камікадзе. Але ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть "камікадзе" із можливістю повернення", – сказав він.

Болдирєв зауважив, що ч астково дрони виготовляють з іноземних комплектуючих.

"Практично всі БПЛА складаються частково із іноземних комплектуючих. Це – чесна відповідь. Вибач, але Україна не робить відеокамери потрібного дозволу", - сказав він.

Нагадаємо, вночі проти 10 грудня Росія знову атакувала іранськими дронами південні області України. Багато Shahed-136 вдалось збити. Однак було влучання в об'єкти енергетики, внаслідок чого понад 1,5 млн жителів Одеської області - без світла. На відновлена, за словами Зеленського, потрібно декілька днів.

Зеленський за 10 грудня: дуже складна ситуація на Одещині

Читайте також: