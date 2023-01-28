У селищі міського типу Новоайдар, що у Луганській області сталася "бавовна", там знищено госпіталь, у якому лікували поранених російських окупантів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Щось не так з лікарнею (...) У Кобзона sold out забезпечило Бавовнятко", - зазначив Гайдай.

За його словами, у Новоайдарі знищено десятки російських військових.

Додамо, що до Маріуполя з Бердянського напрямку провозять підбиту техніку росіян.

Окупанти селять понад 200 осіб туди, де напередодні була"бавовна".

А у Маріуполі ворог все ще нищить будинки.