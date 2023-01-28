"Бавовнятко забезпечило sold out у Кобзона": на Луганщині знищено шпиталь, де лікували поранених окупантів

Не долікувалися десятки російських військових.
У селищі міського типу Новоайдар, що у Луганській області сталася "бавовна", там знищено госпіталь, у якому лікували поранених російських окупантів.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Щось не так з лікарнею (...) У Кобзона sold out забезпечило Бавовнятко", - зазначив Гайдай.
За його словами, у Новоайдарі знищено десятки російських військових.
Додамо, що до Маріуполя з Бердянського напрямку провозять підбиту техніку росіян.
Окупанти селять понад 200 осіб туди, де напередодні була"бавовна".
А у Маріуполі ворог все ще нищить будинки.
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