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"Бавовнятко забезпечило sold out у Кобзона": на Луганщині знищено шпиталь, де лікували поранених окупантів

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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"Бавовнятко забезпечило sold out у Кобзона": на Луганщині знищено шпиталь, де лікували поранених окупантів

Не долікувалися десятки російських військових.

У селищі міського типу Новоайдар, що у Луганській області сталася "бавовна", там знищено госпіталь, у якому лікували поранених російських окупантів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Щось не так з лікарнею (...) У Кобзона sold out забезпечило Бавовнятко", - зазначив Гайдай.

За його словами, у Новоайдарі знищено десятки російських військових.

Додамо, що до Маріуполя з Бердянського напрямку провозять підбиту техніку росіян.

Окупанти селять понад 200 осіб туди, де напередодні була"бавовна".

А у Маріуполі ворог все ще нищить будинки

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Дата публікації
Перегляди
2601
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