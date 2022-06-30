Байден анонсував надання Україні 800 млн доларів військової допомоги: туди ввійдуть і системи ППО

Президент США Джо Байден анонсування надання Україні нової військової допомоги.

Її сума становитиме 800 млн доларів. У цей пакет допомоги ввійдуть сучасні системи ППО, HIMARS та боєприпаси до них.

Про це 30 червня сказав Джо Байден на заключній пресконференції саміту НАТО в Мадриді, повідомляє спеціальний кореспондент ТСН.ua в Мадриді

"Ми беззаперечно підтвердили, що наша стаття 5 (Статуту НАТО - ред.) священна. І атака на одного - це атака на всіх. І ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО. США зроблять саме те, що я пообіцяв, якщо Путін захоче напасти. Ми збільшуємо нашу присутність в Європі, дислокуємо більше наших кораблів в Іспанії та ППО в Німеччині, більше F-35 для Великої Британії, створюємо першу військову базу в Польщі, ще одну бригаду в Румунії та збільшуємо присутність у країнах Балтії на ротаційній основі. І все це наша відповідь на російську агресію", - сказав Байден.

Президент США наголосив, що західні держави допомагають Україні захистити свою незалежність та анонсував новий пакет військової допомоги.

"Ми допомагаємо Україні себе захистити. США об’єднують світ на захист України. Міністр Остін об’єднав 50 країн, щоб допомогти Україні. Ми надали 140 тис. протитанкових систем, понад 600 танків, майже 500 артилерійських систем, понад 600 тис. артилерійських боєприпасів. Як і сучасні MLRS, протикорабельні та системи ППО. Ще більше HIMARS надходить до України від інших країн. США надали Україні $7 млн у вигляді безпекових систем відтоді як я заступив на посаду президента. І в найближчі кілька днів ми надамо Україні ще на $800 млн, включаючи нові західні сучасні системи ППО", - сказав Байден.

Нагадаємо, Байден заявив, що вторгнення Росії до України посилило НАТО. Тепер до Альянсу приєднались ще дві країни, а Росію визнали загрозою Європі.

Читайте також: