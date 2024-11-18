Байден дозволив бити далекобійною зброєю по Росії: як реагують в Україні і світі

Зброю, скоріше за все, спочатку застосують проти російських та північнокорейських військ для захисту позицій ЗСУ у Курській області.

Адміністрація Джо Байдена скасувала обмеження, які забороняли Україні використовувати американське озброєння для ударів по території Росії. Найближчими днями, як повідомляється, Україна планує здійснити перші далекобійні удари, хоча подробиці операції не розголошуються з міркувань безпеки.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про гучне рішення США.

Президент США Джо Байден вперше дозволив Україні застосовувати американські далекобійні ракети ATACMS для ударів по території Росії. Першочерговими цілями можуть стати російські та північнокорейські війська для захисту українських сил у Курській області, пише The New York Times.

Президент України Володимир Зеленський багато місяців просив США зняти обмеження на застосування ракет дальнього радіуса дії по території Росії. Цей пункт є і в Плані перемоги, який український президент у вересні презентував у США.

Рішення Байдена є серйозною зміною в політиці США, що відбувається за два місяці до вступу на посаду новообраного президента Дональда Трампа, який пообіцяв обмежити подальшу підтримку України. Однак цей вибір чинного американського лідера розділив його радників.

Деякі американські офіційні особи стверджували, що такі дії можуть спровокувати Володимира Путіна застосувати силу у відповідь проти Сполучених Штатів та їхніх партнерів по коаліції. Інші запевняли, що ці побоювання є перебільшеними.

Рішення Франції та Великої Британії

Франція і Велика Британія, слідом за США, теж дозволили Україні використати свої далекобійні ракети SCALP/Storm Shadow для ударів по території Росії, пише французьке видання Le Figaro, не навівши інших деталей.

Крилаті ракети Storm Shadow (вони ж SCALP EG) класу "повітря-земля" призначені для знищення стаціонарних цілей, які добре захищені засобами ППО.

Як і у випадку з США - офіційного підтвердження цієї інформації теж поки що не було.

Водночас вранці в понеділок французьке видання Le Figaro змінило свій текст, і тепер там немає повідомлення про дозвіл Франції та Британії завдавати ударів вглиб Росії своїми ракетами SCALP/Storm Shadow. Можливо, це пов'язно з невдоволенням Києва, який не вважав за потрібне анонсувати такі рішення.

Станом на ранок понеділка ця фраза змінена й звучить так: "У канцеляріях вже вирували дебати щодо дозволу на використання західних ракет проти російської території. Еммануель Макрон висловився за це під час державного візиту до Німеччини у травні 2024 року". Видання не навело інших деталей, а також джерел інформації.

Що кажуть в Україні

Президент Володимир Зеленський відреагував на новину в своєму вечірньому зверненні 17 листопада. В його словах відчувалося невдоволення тим, що таке рішення західних партнерів проанонсували західні видання.

"Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов’язково", - сказав він.

Інших коментарів від української влади з цього приводу не було.

А заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін сказав, що рішення західних країн дозволити атакувати територію РФ ракетами великої дальності мало залишитися нерозголошеним, щоб не дати ворогу можливості підготуватися.

Як реагує світ

Тим часом адміністрація Трампа поки що ніяк не прокоментувала дозвіл Джо Байдена.

Але син новообраного президента Дональд Трамп-молодший назвав "ідіотами" людей, які дозволили застосовувати далекобійні ракети по Росії.

"Військово-промисловий комплекс, здається, хоче бути впевненим, що вони розпочнуть Третю світову війну до того, як у мого батька з'явиться шанс встановити мир і врятувати життя", - написав він у соцмережі Х.

"Треба зафіксувати ці трильйони доларів. До біса життя! Ідіоти!" - сказав він.

Як додає Reuters, деякі американські чиновники висловили скептицизм щодо того, що дозвіл Байдена змінить загальну траєкторію війни. Однак це рішення може допомогти Україні під час наступу військ РФ, і, можливо, поставить Київ у кращу переговорну позицію, коли і якщо переговори про припинення вогню відбудуться.

Поки неясно, чи скасує новообраний президент США Дональд Трамп рішення Байдена, коли вступить на посаду. Трамп давно критикує масштаби американської фінансової та військової допомоги Україні і пообіцяв швидко закінчити війну, не пояснюючи, як саме.

Росія ж попереджала, що розглядатиме крок щодо послаблення обмежень на використання Україною американської зброї як серйозну ескалацію.

Експерт Центру аналізу європейської політики, ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер вважає, що дозвіл адміністрації США для України на застосування американської зброї для ударів по цілях углибині території Росії скасовує політичне рішення, яке ніколи не повинно було ухвалюватися. Волкер переконаний, що "зміна поганої політики США – це добра новина", однак не треба робити "таку зміну публічно", адже це заздалегідь дає Росії інформацію про потенційні українські атаки.