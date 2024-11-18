Байден дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети лише на Курщині – Axios

Офіційні особи США сподіваються, що завдяки ударам по військах КНДР на Курщині Пхеньян перегляне рішення про відправлення бійців до РФ і що ворожа контратака в області провалиться.

Президент США Джо Байден схвалив використання Україною ракет великої дальності для ударів по російських і північнокорейських силах у Курській області.

Про це повідомляє Axios із посиланням на обізнане джерело.

Обізнане з ситуацією джерело підтвердило, що застосування ракетних систем ATACMS було дозволено України лише для ударів у Курській області Росії, де дислоковані північнокорейські війська.

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Джерело також повідомило, що про рішення Байдена Україні було повідомлено близько трьох днів тому. За словами співрозмовника, мотивом цього рішення було стримування Північної Кореї від відправлення додаткових військ до Росії для війни проти України.

Як сподіваються офіційні особи США, якщо будуть уражені війська Північної Кореї у Курській області, то Пхеньян може переглянути своє рішення про відправлення бійців до РФ, і що російська контратака на Курщині провалиться.

Російський експерт із аналітичного центру Foundation for Defense of Democracies (FDD) сказав журналістам, що дозвіл на ракетні удари не повинен обмежуватися Курською областю.

"Дозволити Україні завдавати ударів по високопріоритетних цілях по всій Росії може поставити Київ у кращу позицію для потенційних переговорів, зокрема шляхом стимулювання Москви погодитися на мораторій на удари по критичній енергетичній інфраструктурі", – сказав заступник директора російської програми FDD Джон Харді.

Зауважимо, аналітики Інституту вивчення війни також повідомили, що Білий дім дозволив удари ракетами ATACMS по російських об'єктах та північнокорейських цілях лише на Курщині.

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