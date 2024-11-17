Байден дозволив застосування далекобійної зброї для ударів по РФ — NYT

Дозвіл на застосування ATACMS став відповіддю на несподіване рішення Росії ввести північнокорейські війська у бій в Курській області.

Президент США Джо Байден дозволив використання Україною американських ракет великої дальності для ударів усередині Росії.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на офіційних осіб США.

Далекобійна зброя, а саме система ATACMS, швидше за все, спочатку буде застосована проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил в Курській області на заході Росії, заявили чиновники.

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Принаймні американські офіційні особи, яких цитує видання, стверджують, що дозвіл українцям використовувати ракети великої дальності, відомі як армійські тактичні ракетні системи (ATACMS), став відповіддю на несподіване рішення Росії ввести північнокорейські війська у бій в Курській області.

У виданні нагадали, що раніше для захисту Харківської області Байден дозволив використовувати ракетно-артилерійську систему високої мобільності (HIMARS), радіус дії якої становить приблизно 50 миль (понад 80 км), проти російських військ безпосередньо через кордон. Але Байден не дозволив українцям використовувати для захисту Харкова ATACMS, які мають радіус дії близько 190 миль (понад 300 км).

Офіційні особи сказали, що хоча українці, швидше за все, спершу використають ракети проти російських і північнокорейських військ, які загрожують українським військам у Курській області, Байден міг би дозволити їм використовувати цю зброю деінде.

“Українці можуть використовувати ракети ATACMS, щоб завдати ударів по скупченням російських і північнокорейських військ, ключовим частинам військової техніки, логістичним вузлам, складам боєприпасів і лініям постачання в глибині Росії”, - йдеться у публікації The New York Times.

Нагадаємо, за інформацією видання Bloomberg, Північна Корея розглядає можливість відправлення до 100 тисяч військових на підтримку Росії у війні проти України.

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