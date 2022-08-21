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Байден, Джонсон, Макрон та Шольц обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС: подробиці

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Байден, Джонсон, Макрон та Шольц обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС: подробиці

Фото: Енергоатом

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провели телефонну розмову.

Лідери цих чотирьох держав обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС

Про це повідомляє урядовий сайт Німеччини. 

"Чотири глави урядів погодилися, що підтримка України у захисті від російської агресії триватиме в довгостроковій перспективі. Вони також обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС і закликали до військової стриманості в цьому районі та до швидкого візиту на місце представників МАГАТЕ", - йдеться у повідомленні. 

Також лідери держав обговорили ситуацію на Близькому Сході, зокрема переговори щодо ядерної угоди з Іраном та його ситуації в цьому регіоні.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів про свої спілкування з Путіним напередодні війни в Україні. Російський диктатор переконував німецького канцлера у тому, що Україна та Білорусь не можуть бути незалежними державами.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
35к
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