Байден, Джонсон, Макрон та Шольц обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС: подробиці

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провели телефонну розмову.
Лідери цих чотирьох держав обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС.
Про це повідомляє урядовий сайт Німеччини.
"Чотири глави урядів погодилися, що підтримка України у захисті від російської агресії триватиме в довгостроковій перспективі. Вони також обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС і закликали до військової стриманості в цьому районі та до швидкого візиту на місце представників МАГАТЕ", - йдеться у повідомленні.
Також лідери держав обговорили ситуацію на Близькому Сході, зокрема переговори щодо ядерної угоди з Іраном та його ситуації в цьому регіоні.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів про свої спілкування з Путіним напередодні війни в Україні. Російський диктатор переконував німецького канцлера у тому, що Україна та Білорусь не можуть бути незалежними державами.
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