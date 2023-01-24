Байден готовий передати 10 танків Abrams Україні, щоб вплинути на Німеччину — ЗМІ

Офіційно американська сторона не коментувала наразі цієї інформації.

Президент США Джо Байден готовий передати Україні танки Abrams, щоб вплинути на Німеччину, яка поки не ухвалила рішення щодо можливих поставок Києву танків Leopard 2.

Про це повідомляє NV із посиланням на телеканал Sky News Arabia.

За інформацією анонімної відповідальної особи у Пентагоні, Байден може передати Україні 10 таких танків.

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Співрозмовник телеканалу також зазначив, що Німеччині "необхідно перестати упиратися" і передати Leopard Україні.

Офіційно американська сторона наразі не коментувала цієї інформації.

Зазначимо, 5 січня газета The Washington Post з посиланням на джерела повідомила, що Адміністрація президента США Джо Байдена відкидає відправку в Україну бойових танків Abrams через низку технічних причин.

Передавання танків Leopard-2 Україні: що відомо

20 січня союзники під час засідання Рамштайн-8 не ухвалили рішення про постачання Україні Leopard. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, мовляв, Берлін готовий прискорити передавання танків.

Німеччину почали різко критикувати інші держави. У Польщі заявили, що вони готові без участі Німеччини передати ЗСУ сучасні танки та відправили до уряду цієї держави запит щодо передавання Україні зброї.

24 січня стало відомо, що у Німеччині обіцяють у терміновому порядку розглянути запит Польщі щодо передавання Україні танків Leopard-2.

Польща готова надати ЗСУ танки Leopard 2 без згоди Німеччини

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