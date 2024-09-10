Байден і прем'єр Британії обговорять дозвіл ЗСУ бити по Росії далекобійною зброєю – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен анонсував спільний з очільником МЗС Великої Британії Девідом Леммі візит до Києва цього тижня.

Президент США Джо Байден має намір обговорити з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером дозвіл для України бити по РФ далекобійною зброєю. Розмова запланована на п'ятницю, 13 вересня.

Про це під час спільної пресконференції з британським міністром закордонних справ Девідом Леммі повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він також анонсував спільний з Леммі візит до Києва цього тижня, передає Reuters.

За словами Блінкена, США та Велика Британія єдині у питанні необхідності боротьби з впливом Ірану на Близькому Сході та в Україні. Сторони також зазначили, що це "критичний момент" для підтримки України в її боротьбі з Росією, а також у боротьбі проти Ірану.

"Повністю погоджуємося з необхідністю боротися зі злочинною діяльністю Ірану в регіоні та за його межами", – сказав Леммі.

Раніше Ентоні Блінкен повідомив про те, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану. Ймовірно, ворог застосує їх проти України протягом наступних кількох тижнів. Держсекретар наголосив, що сьогодні, 10 вересня, Штати оголосять нові санкції. Відомо, що під обмеження потрапить найбільша іранська авіакомпанія Iran Air.

Що передувало

Нагадаємо, повідомлення про постачання іранських балістичних ракет Росії для використання у війні в Україні опублікували кілька провідних західних ЗМІ, зокрема WSJ та Bloomberg.

В адміністрації Байдена прокоментували інформацію про постачання іранських ракет Росії для ударів по Україні. Речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт заявив, що це призведе до "драматичної ескалації".

Водночас на тлі повідомлень про можливе передавання балістичних ракет Росії Україна попередила Іран про "руйнівні наслідки" для двосторонніх відносин.

Коли США дозволять стріляти по військових об'єктах в Росії | Інтерв'ю Ліндсі Ґрема

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