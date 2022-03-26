Байден назвав Путіна "м'ясником" після розмови з українцями в Польщі

Діти, які покинули свої домівки, попросили Байдена помолитися за рідних, які воюють в Україні.

Президент США Джо Байден 26 березня зустрівся у Варшаві з українськими біженцями, які були вимушені покинути свої домівки через війну, розв'язану Росією. Після розмови американський президент назвав Володимира Путіна "м'ясником".

Про це повідомляє СNN.

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У Байдена запитали, про що він замислився, коли побачив українців, які були вимушені покинути свої домівки через війну, Байден відповів: "Він (Путін - ред.) м’ясник".

Американський лідер, виступаючи на Stadion Narodowy, розповів, що його завжди дивує "глибина і сила людського духу". "Це неймовірно, це неймовірно. Подивіться на всіх цих маленьких дітей. Просто хочу обійняти, просто хочу сказати спасибі. Я маю на увазі, це просто змушує вас так пишатися", - сказав він.

Він додав, що кожен із цих дітей попросили помолитися за їхніх рідних, які зараз на війні: "Помолись за мого тата, мого діда чи брата, який там воює".

"І я пам’ятаю, як це, коли у тебе є хтось у зоні бойових дій. Щоранку ти встаєш і дивуєшся. Ти просто дивуєшся. І молишся, щоб не отримав цей телефонний дзвінок", - сказав Байден.

Раніше президент США Джо Байден висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін розраховував на те, що зможе розколоти НАТО, але йому це не вдалося.

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