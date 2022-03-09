Байден назвав українців відважним народом та знову закликав Конгрес виділити 12 млрд доларів допомоги

Американський президент заявив, що США підтримуватимуть Україну й надалі.

Президент США Джо Байден закликав Конгрес підтримати Україну фінансово.

"Ми й надалі підтримуватимемо відважний український народ, який бореться за свою країну. Я закликаю Конгрес прийняти пакет допомоги Україні на суму 12 мільярдів доларів", – написав Байден у Twitter.

Нагадаємо, лідери американського Конгресу досягли двопартійної угоди про надання $13,6 млрд фінансової допомоги Україні та європейським союзникам. Понад $4 млрд допомоги планується виділити Україні, а також країнам Східної Європи, щоб допомогти 2 млн українських біженців. Ще $6,7 млрд піде на розміщення американських військ та техніки в європейському регіоні та передавання американського озброєння Україні та союзникам США. Також виділено економічну допомогу.

Крім того, 8 березня президент США Джо Байден оголосив про заборону імпорту російської нафти та газу. Байден сказав, що заборона імпорту нафти та газу з Росії має потужну двопартійну підтримку США.

ТСН.ua