Байден назвав звірства у Бучі воєнним злочином

Президент США розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти РФ.

Президент США Джо Байден прокоментував звірства, вчинені Росією та президентом Володимиром Путіним у Бучі.

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Моторошні події він назвав "воєнним злочином", втім, зазначив, що не вважає їх геноцидом. Про це повідомляє CNN. Також Байден додав, що розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії. Оголосить про них американський президент незабаром.

"Ми маємо зібрати інформацію. Ми повинні продовжувати постачати Україні зброю, яка їм потрібна для продовження боротьби, і ми маємо отримати всі деталі, щоб це могло бути реальним — провести судовий процес щодо військових злочинів. Путін жорстокий, і те, що відбувається в Бучі, обурливо, і всі це бачили", - додав президент США.

Нагадаємо, після звільнення Київської області від російських окупантів звірства путінських армійців шокували весь світ - Мережею розлетілися світлини катувань мирних людей, яких перед варварськими вбивствами роздягали, ґвалтували, морили голодом, зв'язували тощо.

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