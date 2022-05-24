Байден не виключає військової підтримки Тайваню, а Росія готується до тіснішої співпраці з Китаєм: головні події ночі 24 травня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних подій ночі 24 травня:
- Президент Джо Байден заявив, що у разі агресії Китаю проти Тайваню Сполучені Штати можуть піти на пряме військове втручання. Читати далі –>
- Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров оголосив про розширення економічної взаємодії Росії та Китаю, оскільки Захід "займає позицію диктатора". Читати далі –>
- Росія випустила чотири ракети по Дніпропетровщині. Серйозно пошкоджено залізничні колії та контактну мережу. Читати далі –>
- Під час просування українських підрозділів Миколаївщиною в бік Херсонщини було виявлено декілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними тілами людей. Читати далі –>
- Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла, що 48 російських військових найближчим часом судитимуть за підозрою у скоєнні воєнних злочинів. Читати далі –>
Читайте також: