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Байден не виключає військової підтримки Тайваню, а Росія готується до тіснішої співпраці з Китаєм: головні події ночі 24 травня

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Байден не виключає військової підтримки Тайваню, а Росія готується до тіснішої співпраці з Китаєм: головні події ночі 24 травня

Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних подій ночі 24 травня:

  • Президент Джо Байден заявив, що у разі агресії Китаю проти Тайваню Сполучені Штати можуть піти на пряме військове втручання. Читати далі –>
  • Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров оголосив про розширення економічної взаємодії Росії та Китаю, оскільки Захід "займає позицію диктатора". Читати далі –>
  • Росія випустила чотири ракети по Дніпропетровщині. Серйозно пошкоджено залізничні колії та контактну мережу. Читати далі –>
  • Під час просування українських підрозділів Миколаївщиною в бік Херсонщини було виявлено декілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними тілами людей. Читати далі –>
  • Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла, що 48 російських військових найближчим часом судитимуть за підозрою у скоєнні воєнних злочинів. Читати далі –>

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