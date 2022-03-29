Байден обговорить ситуацію з війною в Україні з лідерами Німеччини, Франції, Британії та Італії

Байден обговорить ситуацію з війною в Україні з лідерами Німеччини, Франції, Британії та Італії

Розмова лідерів Європи та США запланована на вівторок, 29 березня.

Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з європейськими союзниками, щоб обговорити останні події щодо вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Білий дім, посилаючись на звіт, передає CNN.

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Зазначається, щоу розмові візьмуть участь президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі та прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Нагадаємо, за підсумками перемовин щодо припинення війни РФ запропонувала, що зустріч Володимира Зеленського із Володимиром Путіним може відбутися одночасно з парафінуванням (попереднє підписання міжнародного договору ініціалами осіб, які брали участь у його створенні - ред.) мирного договору головами МЗС.

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