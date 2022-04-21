Байден оголосив про новий масштабний пакет військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів: що він включатиме

Байден оголосив про новий масштабний пакет військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів: що він включатиме

Президент США Джо Байден у четвер, 21 квітня, оголосив про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 800 мільйонів доларів.

Цей пакет включатиме артилерійські системи, гаубиці та боєприпаси до них, тактичні дрони, про це американський президент повідомив під час звернення щодо України.

"Я оголошую пакет оборонної допомоги на 800 млн доларів для того, щоб допомогти Україні захищатися на Донбасі. Це гаубиці, артсистеми і боєприпаси для цих гаубиць. Також є тактичні дрони", — сказав лідер США.

Також Байден зазначив, що за останні два місяці США переміщували з рекордною швидкістю зброю до України. Це тисячі гранотометів, дронів, радарних систем, понад 15 млн раундів боєприпасів, 10 протиброньованих систем. Окрім цього, президент додав, що США діляться з Україною розвідувальними даними.

"До того ж, на додачу до цією збройної допомоги, ми сприяємо наданню допомоги від інших партнерів зі всього світу", - сказав Байден.

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