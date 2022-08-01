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Байден підписав меморандум про виділення Україні нового пакету військової допомоги на $550 млн

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Байден підписав меморандум про виділення Україні нового пакету військової допомоги на $550 млн

Фото: Getty Images

Нові поставки до Києва включатимуть 75 тис. снарядів для 155-міліметрових гаубиць М777, а також ракети для комплексів HIMARS.

Президент США Джо Байден підписав Меморандум про виділення Україні військової допомоги на 550 мільйонів доларів.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Дякуємо нашим союзникам. Разом переможемо у битві за свободу та демократію проти росії", - написав він у Telegram.

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Нові поставки до Києва включатимуть 75 тис. снарядів для 155-міліметрових гаубиць М777, а також ракети для комплексів HIMARS.

Це вже буде 17-й пакет безпекової допомоги з того моменту, як Байден став президентом.

Загалом на підтримку безпеки України вже виділено понад 8 млрд доларів.

Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, стало відомо, що в Україну прибули ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS. Загалом Україна вже отримала 16 таких систем.

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