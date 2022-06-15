Байден після розмови з Зеленським оголосив про нову військову допомогу Україні

Президент США Джо Байден 15 червня оголосив про надання нової військової допомоги для України.

Американський лідер зазначив, що він розмовляв з українським президентом Володимиром Зеленським та поінформував його про надання нової військової допомоги ЗСУ.

Про це повідомляє сайт Білого дому.

"Я поінформував президента Зеленського, що Сполучені Штати надають Україні ще 1 мільярд доларів безпекової допомоги, включаючи додаткову артилерію та озброєння берегової оборони, а також боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем, які необхідні українцям для підтримки оборонних операцій на Донбасі. Ми також обговорили сьогодні в Брюсселі зусилля міністра Остіна щодо координації додаткової міжнародної підтримки українських збройних сил", - йдеться у повідомленні.

Також США виділить 225 млн доларів для надання гуманітарної допомоги українцям.

" Мужність, стійкість і рішучість українського народу продовжують надихати світ. І Сполучені Штати разом з нашими союзниками та партнерами не будуть коливатися у своїй відданості українському народу, який бореться за його свободу", - наголосили у Білому домі.

Нагадаємо, голова Пентагону заявив, що Україна переживає вирішальний момент на полі бою.

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