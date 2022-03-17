Байден про Путіна: "Кривавий диктатор і справжній головоріз, який веде аморальну війну проти народу України"

Байден про Путіна: "Кривавий диктатор і справжній головоріз, який веде аморальну війну проти народу України"

Байден припинив підбирати слова для характеристики російського президента.

Президент США Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна "кривавим диктатором" і "чистим головорізом".

Про це американський лідер заявив під час виступу в Капітолії у четвер, 17 березня.

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"Зараз Ірландія, Велика Британія стоять проти кривавого диктатора, справжнього головоріза, який веде аморальну війну проти народу України", – сказав Байден під час щорічного ланчу на честь Дня святого Патрика.

Раніше Байден назвав президента Російської Федерації Володимира Путіна воєнним злочинцем та заявив, що Україна отримає нову зброю.

Джо Байден назвав Путіна військовим злочинцем