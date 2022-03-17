Байден про Путіна: "Кривавий диктатор і справжній головоріз, який веде аморальну війну проти народу України"

Байден припинив підбирати слова для характеристики російського президента.
Президент США Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна "кривавим диктатором" і "чистим головорізом".
Про це американський лідер заявив під час виступу в Капітолії у четвер, 17 березня.
"Зараз Ірландія, Велика Британія стоять проти кривавого диктатора, справжнього головоріза, який веде аморальну війну проти народу України", – сказав Байден під час щорічного ланчу на честь Дня святого Патрика.
Раніше Байден назвав президента Російської Федерації Володимира Путіна воєнним злочинцем та заявив, що Україна отримає нову зброю.
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