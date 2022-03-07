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Байден провів відеозустріч з лідерами Франції, Німеччини та Британії: говорили про Україну

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Байден провів відеозустріч з лідерами Франції, Німеччини та Британії: говорили про Україну

Фото: twitter.com/WhiteHouse

Лідери обговорили останні події, пов'язані з Україною та Росією.

Президент США Джо Байден провів відеозустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Германії Олафом Шольцем і прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє пресс-службу Білого дому.

"Провів сьогодні захищений відеодзвінок з президентом Макроном, канцлером Шольцом і прем’єр-міністром Джонсоном. Лідери підтвердили свою рішучість продовжувати збільшувати втрати Росії за її неспровоковане та невиправдане вторгнення в Україну", - зазначив Байден.

Раніше повідомлялось, що адміністрація Байдена продовжує домагатися підтримки Франції, Німеччини та Сполученого Королівства на заборону імпорту російських енергоносіїв, втім готова запровадити ембарго і без участі союзників у Європі.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / © ТСН.ua
Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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