Байден: Росія є агресором і світ повинен зробити все можливе, аби притягнути її до відповідальності

Байден: Росія є агресором і світ повинен зробити все можливе, аби притягнути її до відповідальності

Президент США Джо Байден 28 квітня під час свого виступу заявив, що зупинити війну в Україні може лише Путін.

Росія продовжує війну з Україною ціною величезних людських втрат.

Про це президент США сказав у четвер, 28 квітня, під час свого виступу.

"Це був вибір Путіна почати цю брутальну агресію і це може бути вибір Путіна зупинити цю агресію. Росія є агресором. В цьому немає сумнівів. І світ повинен зробити все можливе, аби притягнути Росію до відповідальності. Росія продовжує цей напад ціною величезних людських втрат. Ми бачимо численні воєнні злочини, які вчиняються на тих територіях, які Росія намагалася контролювати. І як тільки ці злочини та звірства будуть продовжуватися, ми будемо продовжувати підтримувати Україну", - зазначив Байден.

Також президент США відзначив роль ЗМІ у цій війні.

"Я хочу, щоб ви дещо чітко зрозуміли. Ми цього тижня мали вечерю для того, щоби якось відзначити важливу роль преси. І просто подумайте про те, яку важливу роль відіграє преса та ЗМІ. Тому що вони висвітлюють історії кожнісінького дня. Якби це все не висвітлювалося, ми б мали зовсім іншу ситуацію в світі", - заявив він.