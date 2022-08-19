Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Байден санкціонує нову військову допомогу для України майже на $800 млн - Reuters

Дата публікації
Перегляди
28
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Байден санкціонує нову військову допомогу для України майже на $800 млн - Reuters

Фото: Associated Press

Рішення передати у розпорядження ЗСУ надлишкову зброю із запасів США у Білому домі можуть оголосити в п’ятницю, 19 серпня.

Адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткову військову допомогу Україні на суму близько 800 млн доларів

Як повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела, таке рішення можуть оголосити вже в п'ятницю, 19 серпня.

Джерела агентства у Білому домі на умовах анонімності уточнили, що Байден санкціонує допомогу, використовуючи свої повноваження, які дозволяють президенту передати надлишкову зброю із запасів США.

Вартість комплектів зброї ще може змінитися до того, як відповідне рішення буде оголошено.

Нагадаємо, 8 серпня Пентагон оголосив про надання Україні додаткової допомоги в галузі безпеки у розмірі $1 млрд. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація