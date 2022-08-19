Байден санкціонує нову військову допомогу для України майже на $800 млн - Reuters

Рішення передати у розпорядження ЗСУ надлишкову зброю із запасів США у Білому домі можуть оголосити в п’ятницю, 19 серпня.

Адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткову військову допомогу Україні на суму близько 800 млн доларів

Як повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела, таке рішення можуть оголосити вже в п'ятницю, 19 серпня.

Джерела агентства у Білому домі на умовах анонімності уточнили, що Байден санкціонує допомогу, використовуючи свої повноваження, які дозволяють президенту передати надлишкову зброю із запасів США.

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Вартість комплектів зброї ще може змінитися до того, як відповідне рішення буде оголошено.

Нагадаємо, 8 серпня Пентагон оголосив про надання Україні додаткової допомоги в галузі безпеки у розмірі $1 млрд.

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