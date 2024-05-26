Байден: США рішуче підтримуватимуть Україну в її боротьбі за свободу проти "жорстокого тирана"

Джо Байден відзначив критичну роль військових США у підтримці України та інших партнерів у світі.

Президент Джо Байден заявив, що США і надалі будуть твердо підтримувати українців у боротьбі за свободу проти президента-диктатора Володимира Путіна, якого він назвав "жорстоким тираном".

Про це він сказав, виступаючи 25-го травня перед випускниками Військової академії США у Вест-Пойнті, що у штаті Нью-Йорк, пише "Голос Америки".

Байден, зокрема відзначив критичну роль військових США у підтримці України та інших партнерів у світі. При цьому він ще раз наголосив – американські військові не воюватимуть в Україні, але військова підтримка США залишиться твердою.

"Немає американських солдатів, які би воювали в Україні. І я налаштований це так і залишити. Але ми міцно стоїмо з Україною і будемо стояти поруч з ними, коли вони протистоять людині, яку я добре знаю багато років, жорстокому тирану. Ми не можемо покинути Україну і ми її не покинемо", - сказав Байден.

Джо Байден додав, що військова підтримка не вичерпується лише наданням зброї, американські військові також проводять вишкіл українських колег – навчають їх використовувати передові системи озброєння, такі як HIMARS, Patriot та танки Abrams.

Також вони діляться уроками тактичної бойової допомоги пораненим з українськими медиками та хірургами, зазначив Байден.

Нагадаємо, Зеленський розповів про своє прохання до Байдена перед вторгненням Росії.

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