Байден у Києві анонсував новий пакет допомоги Україні на 500 млн доларів

Байден, сьогодні, 20 лютого, прибув з неанонсованим візитом до України.

У ході візиту до України президент США Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. До нього увійдуть боєприпаси та засоби для захисту неба над Україною.

Про це американський лідер заявив на брифінгу з Володимиром Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

"Анонсований сьогодні пакет включає боєприпаси для HIMARS та гаубиць, більше за Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостереження, щоб захистити український народ від бомбардувань", - сказав Байден.

Він також нагадав зобов'язання щодо постачання озброєнь в Україну: понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисяча артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів тощо.

"Пізніше цього тижня ми оголосимо про додаткові санкції проти еліт та компаній, які намагаються ухилитися від російської від російської військової машини або заповнити її", - додав президент США.

Байден наголосив, що уже цього тижня США виділять мільярди бюджетної допомоги, яку спрямують у забезпеченні базових послуг для українських громадян.

Візит Байдена до Києва

Президент США Джо Байден 20 лютого прибув до Києва з неоголошеним візитом і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що вирішуються чимало питань і "будуть пришвидшені ті, які підвисли". Він наголосив, що у Вашингтона та Києва спільна мета - перемога України над Росією і тріумф українських воїнів та західної зброї.

Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що візит Байдена є надзвичайно важливим проявом підтримки для всіх українців.

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