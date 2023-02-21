Байден у Варшаві зробив важливу заяву щодо НАТО та Росії

Напад на одну з країн НАТО - це напад на увесь Північноатлантичний альянс.

Повномасштабне вторгнення до будь-якої країни, яка входить до складу НАТО - це напад на увесь Північноатлантичний альянс.

Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу у Варшаві 21 лютого.

“В Росії це знають: наступ проти однієї з країн НАТО - це напад на всі території НАТО. Протягом останнього року США створили коаліцію зі своїми партнерами для протистояння Росії. І це боротьба не проти чогось, це боротьба за щось - за те, що ми хочемо побудувати, що ми хочемо покращити, побудувати мир. Це наша відповідальність. Рішення, які ми робимо щодо миру протягом наступних п’яти років, будуть впливати на наступні 10 років. Треба робити вибір між хаосом та стабільністю”, - наголосив Джо Байден.

Нагадаємо, що американський лідер звернувся до росіян і наголосив, що попри заяви Путіна, США не збираються руйнувати чи атакувати Росію.

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