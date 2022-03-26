Байден у Варшаві зустрінеться з Кулебою і Резніковим, можуть бути ухвалені рішення критичного значення

Байден у Варшаві зустрінеться з Кулебою і Резніковим, можуть бути ухвалені рішення критичного значення

Це буде перша зустріч Байдена і Кулеби віч-на-віч після вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

У суботу у Варшаві президент Джо Байден зустрінеться з міністром оборони України Олексієм Резніковим і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. У зустрічі також візьмуть участь державний секретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

Про це заявили у Білому домі, пише "Європейська правда".

Це буде перша зустріч Байдена і Кулеби віч-на-віч після вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Про зустріч Байдена з українськими міністрами польським ЗМІ повідомив посол України Андрій Дещиця.

"Сподіваюся, це буде плідна і ефективна зустріч" - заявив Дещиця.

За його словами, під час цієї зустрічі можуть бути ухвалені рішення критичного значення.

Нагадаємо, президент США Джо Байден прилетів у п’ятницю, 25 березня, до міста Жешув, що за 100 км від українського кордону. У Польщі президент перебуватиме два дні. Сьогодні у нього офіційна зустріч з президентом Польщі.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден сьогодні відвідає українських біженців у Польщі

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