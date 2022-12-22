Байден відповів, чи може передавання систем ППО Patriot призвести до ще більшої ескалації з РФ

Президент США наголосив, що системи Patriot – виключно оборонне озброєння.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що передавання США Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot, які допоможуть захистити українське небо від російських ракет, не призведе до ескалації з РФ.
Про це він заявив на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
"Я це питання не обговорював з президентом Зеленським, але це оборонне озброєння. Якщо припиняться напади, тоді українці не будуть їх використовувати", – зазначив Байден.
На брифінгу глава Білого дому підтвердив передаваня Україні систем Patriot і анонсував нову допомогу.
Своєю чергою Володимир Зеленський назвав отримання Україною ракетного комплексу Patriot важливим кроком для створення безпечного повітряного простору.
"Це дуже важливий крок для створення безпечного повітряного простору України, і це – єдиний спосіб, яким ми зможемо позбавити країну-терориста ударів по нашому енергетичному сектору, нашому народові та нашій інфраструктурі", — сказав Зеленський.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 21 грудня прибув до Вашингтона на зустріч з Джо Байденом.
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