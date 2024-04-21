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Байден відреагував на ухвалення Конгресом США законопроєкту про допомогу Україні

Байден відреагував на ухвалення Конгресом США законопроєкту про допомогу Україні

Президент США Джо Байден прокоментував ухвалення законопроєкту про допомогу Україні / Фото: Associated Press

Джо Байден закликав якомога швидше надіслати документи йому на підпис.

Президент США Джо Байден прокоментував ухвалення в Палаті представників Конгресу законопроєкту про військову допомогу Україні. Він закликав Сенат (верхня палата Конгресу) якомога швидше розглянути цей документ і надіслати на підпис.  

Про це він написав у соцмережі Х.

"Сьогодні члени обох партій у Палаті представників проголосували за просування інтересів нашої національної безпеки, ухваливши терміново необхідний закон, який надає важливу підтримку Ізраїлю та Україні, а також допомогу тим, хто постраждав від конфліктів і катастроф у всьому світі. Я закликаю Сенат швидко надіслати цей пакет до мене на стіл", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, США дали "зелене світло" військовій допомозі для України. ТСН.ua зібрав все, що відомо про голосування та реакцію світу.

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