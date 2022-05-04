Байден відвідав завод із виробництва "Джавелінів" і закликав збільшити потужності задля України

Президент Сполучених Штатів Джо Байден відвідав завод, що виготовляє «Джавеліни» - протитанкові ракети, які постачаються і збройним силам України.

Виробник зброї повідомляє про плани нарощувати постужності, та і Пентагон веде переговори із виробниками озброєнь про розширення виробництва, йдеться в ТСН.

Сполучені Штати вже поставили їх до України 5 із половиною тисяч штук. До того ж, що за 20 років цей завод в Алабамі виробив «Джавелінів» лише близько 50 тисяч штук.

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявляв про те, що ці протитанкові ракетні комплекси зарекомендували себе дуже добре і збройні сили України потребують їх із розрахунку близько 500 штук щоденно. І це при тому, що із звичними потужностями виробник випускає їх трохи більше 2000 штук на рік.

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Речниця Білого дому Джен Псакі сьогодні повідомила, що в уряду є можливість виділяти ці ракетні комплекси із власних запасів, але й власники заводу заявили, що вони готові збільшувати потужності. І візит президента на це підприємство був не в останню чергу, щоб підбадьорити і подякувати.

Джо Байден, виступаючи перед співробітниками заводу, розповів, що новонароджених дітей в Україні стали називати «Джавелінами» - на честь ефективної зброї. Водночас, президент Джо Байден нагадав, що він звернувся до Конгресу за дозволом на черговий транш воєнної допомоги Україні - це рекордні 33 мільярди доларів, 20 з яких піде саме на озброєння.

«Нам потрібно більше грошей, щоб бути впевненими, що Сполучені Штати можуть продовжувати надсилати зброю безпосередньо на лінію фронту свободи в Україні та продовжувати надавати економічну та гуманітарну допомогу, допомагати українському народу. Я закликаю Конгрес швидко затвердити це фінансування, щоб допомогти Україні і надалі досягати успіху в боротьбі з російською агресією, так само як вони це зробили, коли виграли битву за Київ. І переконатися, що Сполучені Штати та наші союзники зможуть поповнити наші власні запаси зброї, щоб замістити те, що ми надіслали Україні», - заявив Байден.

І західні лідери та аналітки очікують, що 9 травня Путін може оголосити війну Україні. Так, йдеться про формальне оголошення війни, адже досі в Росії вони називають свою агресію проти України спеціальна військова операція, а слово війна заборонене. СNN у матеріалі на сайті пише, що їхні джерела говорять про те, що Кремль розглядає 2 сценарії до свого Дня перемоги, який має для Путіна велике пропагандистське значення - оголосити війну Україні, або похизуватися якимось великим здобутком, або обидва варіанти одразу.

Джо Байден відвідав завод, що виготовляє джавеліни

Видання зазначає, що оголошення війни Путіну може бути потрібне для всезагальної мобілізації, хоча це дуже ризикований крок, який змінює усю концепцію операції, про яку він говорив росіянам 2,5 місяці.

Офіційні особи в США наразі не стверджують, що котрийсь із цих сценарії вже ухвалено. Речник Державного Департаменту Нед Прайс напередодні сказав, що вони спостерігають великий сплеск пропагандистської істерії в Росії, що на їхню думку свідчить про те, що Росія може готувати щось на 9 травня.

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