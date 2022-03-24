Байден виступає за виключення Росії з G20, а якщо не вдасться - пропонує запросити на саміт Україну

Байден виступає за виключення Росії з G20, а якщо не вдасться - пропонує запросити на саміт Україну

Президент США зазначив, що саміт G20 має відбутися у листопаді 2022 року.

Президент США Джо Байден виступає за виключення Росії з G20, а якщо не вдасться, то запросити на саміт Україну.

Про це президент США Джо Байден заявив у своєму виступі після екстреної зустрічі НАТО в Брюсселі.

Американський лідер зазначив, що підтримує виключення РФ з G20, проте рішення залежить від самої групи G20.

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"Якщо це неможливо зробити – якщо Індонезія та інші не згодні – тоді, на мою думку, ми маємо попросити, щоб Україна могла бути присутньою на зустрічах, а також … в основному Україна може бути присутньою на зустрічі G20 та спостерігати за нею", - сказав він.

Нагадаємо, що деякі країни світу просять виключити Росію з G20, проте Китай заявив, що він проти цього та вважає агресора "важливим членом" організації.

Відомо, що Путін хоче взяти участь у зустрічі G20, яка повинна відбутись наприкінці 2022 року в Індонезії. Проте через присутність російського диктатора на цю зустріч можуть не приїхати представники багатьох європейських держав.

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