Байден впевнений, що Путін ніколи не переможе у війні з Україною

Байден впевнений, що Путін ніколи не переможе у війні з Україною

Американський президент наголосив, що Путіну не вдалося послабити ні ЄС, ні НАТО, ні американську демократію.

Президент США Джо Байден вважає, що очільнику Кремля Володимиру Путіну, який напав на Україну у ніч проти 24 лютого, ніколи не перемогти український народ.

Про це він сказав під час брифінгу 11 березня.

"Війна Путіна проти України ніколи не закінчиться для нього перемогою. Він хотів захопити Україну без боротьби, але він програв", - сказав Байден.

Американський президент наголосив, що Путіну не вдалося послабити ні ЄС, ні НАТО, ні американську демократію. Весь світ об'єднався проти російської агресії. Також Байден вкотре підкреслив, що американські військові не братимуть участі у бойових діях проти Росії.

"Боже, бережи Україну!" – сказав на завершення політик.

ТСН.ua

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