Байден запропонував збільшити допомогу Україні: як відреагував Конгрес

Запит був розроблений з метою заручитися підтримкою як республіканців, так і демократів.

10 серпня адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням надати Україні понад 13 мільярдів доларів на надзвичайну оборонну допомогу і ще 8 мільярдів доларів на гуманітарну підтримку до кінця року.

Про це пише Associated Press.

Пакет включає 12 мільярдів доларів на поповнення федеральних фондів США на випадок стихійних лих всередині країни після смертоносного кліматичного сезону спеки і штормів, а також кошти на посилення правопорядку на південному кордоні з Мексикою, в тому числі гроші на боротьбу з потоком смертоносного фентанілу. Загалом, це пакет на 40 мільярдів доларів.

Хоча останній такий запит на додаткові витрати від Білого дому на фінансування України був легко схвалений у 2022 році, незважаючи на застереження з боку республіканців, цього разу спостерігається інша динаміка.

Політичні розбіжності щодо цього питання неухильно зростають, а очолювана республіканцями Палата представників стикається з величезним тиском, щоб продемонструвати підтримку лідера партії Дональда Трампа, який дуже скептично ставиться до війни. І американська підтримка цих зусиль поступово пом'якшується.

Бюджетна директорка Білого дому Шаланда Янг у листі до спікера Палати представників Кевіна Маккарті закликала вжити швидких заходів для виконання “зобов'язань США щодо захисту українського народу, його батьківщини та демократії в усьому світі”, а також інших потреб.

Запит був розроблений з метою заручитися підтримкою як республіканців, так і демократів, особливо з огляду на збільшення внутрішнього фінансування для вирішення прикордонних питань, що є головним пріоритетом для Республіканської партії. Республіканці дуже критично ставляться до підходу адміністрації Байдена до зупинки потоку мігрантів, які перетинають кордон з Мексики.

Проте, ціна в 40 мільярдів доларів може бути занадто високою для республіканців, які борються за скорочення, а не збільшення федеральних витрат. Крім того, пакет, який Білий дім надсилає до Конгресу, виходить за рамки бюджетних обмежень, про які обидві партії домовилися в рамках суперечки щодо стелі держборгу на початку цього року.

Лідер сенатської більшості Чак Шумер (штат Нью-Йорк) заявив, що в Сенаті США існує сильна двопартійна підтримка.

“Останній запит від адміністрації Байдена демонструє незмінну прихильність Америки до допомоги американцям вдома і нашим друзям за кордоном”, — сказав він. “Ми сподіваємося приєднатися до наших колег-республіканців цієї осені, щоб запобігти непотрібному закриттю уряду і профінансувати цей критичний надзвичайний додатковий запит”.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл з Кентуккі, який виступав за підтримку України, був більш стриманим.

“Я з нетерпінням чекаю на ретельний розгляд запиту Адміністрації, щоб переконатися, що він є необхідним і доречним, — сказав Макконнелл у своїй заяві, — щоб зберегти безпеку Америки, захистити наші кордони, підтримати наших союзників і допомогти громадам відновитися після стихійних лих”.

Сенатор Марко Рубіо (штат Флорида) оприлюднив заяву, в якій закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити критично важливе фінансування програм з ліквідації наслідків стихійних лих, а також окремо розглянути питання про військову допомогу Україні.

Президент Джо Байден та його високопосадовці з питань національної безпеки неодноразово заявляли, що Сполучені Штати допомагатимуть Україні “стільки, скільки буде потрібно”, щоб витіснити Росію з її кордонів. У приватних розмовах представники адміністрації попереджали українських посадовців, що є межа терпіння вузько розділеного Конгресу — і американської громадськості — щодо витрат на війну, яка не має чіткого кінця.

“Людей, які можуть бути стурбовані тим, що витрати стають занадто високими, ми б запитали, якими будуть витрати — не лише в грошах, але й у крові, можливо, навіть американській крові — якщо Путін підкорить Україну”, — заявив цього тижня речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

Підтримка серед американської громадськості надання Україні зброї та прямої економічної допомоги з часом пом'якшилася. Опитування AP-NORC, проведене в січні 2023 року, коли виповнився рік з початку повномасштабного вторгнення, показало, що 48% підтримують надання зброї Україні, порівняно з 60% дорослого населення США, які виступали за надання зброї Україні в травні 2022 року. Хоча демократи загалом були більш прихильними до надання зброї, ніж республіканці, їхня підтримка дещо знизилася з 71% до 63% за той самий період. Підтримка республіканців впала більше — з 53% до 39%.

Десятки республіканців у Палаті представників і деякі сенатори від Республіканської партії висловили застереження і навіть голосували проти того, щоб витрачати більше федеральних доларів на військові зусилля. Багато з цих республіканців приєднуються до заперечень Трампа проти участі США за кордоном.

Це означає, що будь-яке остаточне голосування щодо допомоги Україні, найімовірніше, має спиратися на потужну коаліцію на чолі з демократами з партії Байдена, щоб забезпечити схвалення.

Фінансування включає гроші на протидію російському та китайському впливу в інших країнах шляхом зміцнення Світового банку та надання допомоги для протистояння пов'язаним з Росією силам “Вагнера” в Африці. Усередині країни додатково виділено 60 мільйонів доларів на боротьбу зі зростаючою кількістю лісових пожеж, що спалахнули по всій країні.

Запит також включає 4 мільярди доларів на південний кордон, в тому числі 2,2 мільярди доларів на управління кордонами і 766 мільйонів доларів на зупинку потоку фентанілу і надання підтримки у запобіганні та відновленні. Також 100 мільйонів доларів виділено Міністерству праці для посилення розслідувань підозр у використанні дитячої праці.

Щоб полегшити ухвалення закону, Конгрес, ймовірно, спробує приєднати цей пакет до обов'язкових заходів щодо розширення державного фінансування в США, які необхідно прийняти до 1 жовтня, щоб запобігти закриттю федеральних установ.

Члени Конгресу неодноразово зверталися до керівництва Міністерства оборони з питанням про те, наскільки ретельно США відстежують свою допомогу Україні, щоб переконатися, що вона не є об'єктом шахрайства або не потрапляє в чужі руки.

Пентагон заявив, що має “надійну програму” для відстеження допомоги, коли вона перетинає кордон з Україною, а також для спостереження за нею після того, як вона вже там, залежно від чутливості кожної системи озброєнь.

Україна продовжує контрнаступ, намагаючись витіснити сили Кремля з території, яку вони окупували після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Контрнаступ наштовхнувся на сильно заміновану місцевість і посилені оборонні укріплення.

США схвалили чотири раунди допомоги Україні у відповідь на російське вторгнення на загальну суму близько 113 мільярдів доларів, причому частина цих грошей піде на поповнення американської військової техніки, яка була відправлена на фронт. У грудні Конгрес схвалив останній раунд допомоги на загальну суму близько 45 мільярдів доларів для України та союзників по НАТО. Хоча пакет допомоги був розрахований до кінця фінансового року у вересні, багато чого залежить від подій на місцях.

“Ми залишаємося впевненими, що зможемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, — заявив прессекретар Пентагону бригадний генерал Пат Райдер.

У листопаді виникали питання щодо зменшення підтримки республіканців у питанні схвалення пакету, але зрештою він був схвалений. Однак зараз на спікера Палати представників Маккарті чиниться тиск з вимогою імпічменту Байдена через недоведені звинувачення у фінансових зловживаннях, і незрозуміло, чи може швидка демонстрація підтримки України завдати політичної шкоди під час очікуваної важкої передвиборчої кампанії у 2024 році.

Трамп стверджує, що американське втручання лише зблизило Росію з іншими ворожими державами, такими як Китай, і засудив десятки мільярдів доларів, які Сполучені Штати надали на допомогу Україні.

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