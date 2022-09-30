Байден засудив дії Путіна та згадав про виділення Україні 12 млрд доларів

Американський президент наголосив, що Путін своїм рішенням продемонстрував зневагу до Статуту ООН та всієї міжнародної спільноти. США продовжуватимуть підтримувати Україну у війні проти Росії.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Байден наголосив, що США не визнають анексію Росією частини українських територій.

"Сполучені Штати засуджують сьогоднішню шахрайську спробу Росії анексувати суверенну українську територію. Росія порушує міжнародне право, топче Статут Організації Об’єднаних Націй і всюди демонструє свою зневагу до мирних націй", - сказав Байден.

Байден наголосив, що Росію потрібно засудити та покарати за спробу анексії українських територій. Він додав, що США продовжать підтримувати ЗСУ.

" Ми продовжуватимемо забезпечувати Україну обладнанням, необхідним для самооборони, незважаючи на нахабні спроби Росії перекроїти кордони свого сусіда. І я з нетерпінням чекаю підписання закону від Конгресу, який надасть додаткові 12 мільярдів доларів на підтримку України", - йдеться у заяві Байдена.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 30 вересня здійснив спробу анексії українських територій.

Путін разом із ватажками окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей підписали "договір" про анексію українських територій. Також російський диктатор пригрозив Україні та закликав "сісти за стіл переговорів".

У відповідь президент Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО.

Також США запровадили санкції проти Росії через спробу анексії українських територій.

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