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Байден зателефонував Ердогану: обговорили важливість підтримки України у війні з Росією

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Байден зателефонував Ердогану: обговорили важливість підтримки України у війні з Росією

Associated Press

Лідери США та Туреччини скоординували свої відповіді на дії окупантів.

Президент США Джо Байден обговорив з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом у телефонній розмові війну Росії проти України.

Про це Байден розповів у Twitter.

"Я розмовляв сьогодні з Ердоганом, щоб скоординувати наші відповіді на неспровокований напад Росії на Україну. Ми обговорили важливість продовження міжнародних зусиль, щоб притягнути Москву до відповідальності за її агресію та підтримати український народ у боротьбі з цією кризою", - зазначив він.

Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський поспілкувався з з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та лідером Франції Еммануелем Макроном. 

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