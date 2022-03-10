Байден зателефонував Ердогану: обговорили важливість підтримки України у війні з Росією

Байден зателефонував Ердогану: обговорили важливість підтримки України у війні з Росією

Лідери США та Туреччини скоординували свої відповіді на дії окупантів.

Президент США Джо Байден обговорив з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом у телефонній розмові війну Росії проти України.

Про це Байден розповів у Twitter.

"Я розмовляв сьогодні з Ердоганом, щоб скоординувати наші відповіді на неспровокований напад Росії на Україну. Ми обговорили важливість продовження міжнародних зусиль, щоб притягнути Москву до відповідальності за її агресію та підтримати український народ у боротьбі з цією кризою", - зазначив він.

I spoke today with @RTErdogan to coordinate our responses to Russia’s unprovoked attack on Ukraine. We discussed the importance of continued international efforts to hold Moscow accountable for its aggression and to support the Ukrainian people as they confront this crisis. — President Biden (@POTUS) March 10, 2022

Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський поспілкувався з з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та лідером Франції Еммануелем Макроном.