Байден завершив розмову з європейськими союзниками щодо війни в Україні

Байден завершив розмову з європейськими союзниками щодо війни в Україні

Розмова тривала майже годину.

Президент США Джо Байден завершив розмову із своїми європейськими союзниками щодо війни Росії проти України.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Білий дім.

Відомо, що Байден спілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі та прем’єр-міністр Великої Британії Борисом Джонсоном.

Розмова між Байденом та європейськими лідерами тривала майже годину. Деталі розмови наразі невідомі.

Нагадаємо, Росія запропонувала, що зустріч Володимира Зеленського із Володимиром Путіним може відбутися одночасно з парафуванням мирного договору головами МЗС.

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