Байден заявив, що Путін не застосовуватиме ядерну зброю у війні проти України

Президент США нагадав, що не лише Захід, але й Китай застерегли Путіна від застосування ядерної зброї.

Президент Сполучених Штатів Джон Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін не застосує ядерну зброю у війні проти України.

Також читайте Ядерне роззброєння та шантаж: як і чому Росія десятиліттями перешкоджала вступу України до НАТО

Про це американський лідер заявив під час пресконференції у Гельсінкі за підсумками зустрічі з лідерами Північної Європи в четвер, інформує ЄП.

Байдена попросили прокоментували можливі дії Росії в контексті спроби заколоту, зокрема можливість застосування ядерної зброї.

"Я не думаю, що є реальна перспектива використання Путіним ядерної зброї. Не лише Захід, а й Китай та решта світу сказали: "Не вдавайтесь до цього. Не робіть цього", – сказав він.

Крім того, президент США заявив, що Росія продовжує спроби втручатись у американські вибори. Відповідаючи на питання про дії ватажка "вагнерівців" Пригожина, Байден відповів: "Та бог його зна, що він може зробити".

"Ми навіть не знаємо, де він перебуває і в якій ситуації. Я б на його місці був обережним із тим, що їм, я б ретельно вивчав, що мені пропонують на обід. Якщо коротко: я не знаю і ніхто не знає", – додав американський лідер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони РФ Сергій Лавров заявив, що західні літаки F-16 в Україні Росія буде розглядати як "ядерну загрозу". У відповідь очільник МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що "єдиною загрозою для РФ – це український солдат".

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники встановили керовані й некеровані протипіхотні міни на різних об'єктах станції. Йдеться про технічні приміщення та машинні зали.

Читайте також: