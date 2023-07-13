Байден заявив, що Путін програв війну в Україні і вона не буде тривати роками

Американській лідер заявив, що у Кремля не вистачить ресурсів довго продовжувати таку війну.

Президент Сполучених Штатів Джон Байден заявив, що він не вважає, що російська агресію проти України буде тривати роками.

Про це інформує ЄП.

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"Я не думаю, що війна може тривати роками з двох причин. Номер один: я не думаю, що Росія може підтримувати війну вічно, перш за все з огляду на ресурси та потенціал. Номер два: я думаю, що складуться обставини, за яких врешті-решт президент Путін вирішить, що це не в інтересах Росії – економічно, політично та в інших – продовжувати цю війну", – заявив Байден.

Разом з тим американський президент сказав, не буде прогнозувати, яким чином закінчиться ця війна.

"Моя надія і мої сподівання: ви побачите, що Україна досягне суттєвого прогресу у наступі", – сказав Байден, додавши, що з часом це створить можливість врегулювання за переговорами.

Крім того, Байден висловив впевненість, що російський диктатор Путін вже програв цю війну. "Немає жодної можливості, щоб він виграв війну в Україні. Він уже програв цю війну", – сказав Байден.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники російського бізнесу та еліта незадоволені діями російського президента-диктатора Володимира Путіна та шукають йому заміну і уже мають декілька кандидатів.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна отримає повноцінне запрошення до НАТО на Вашингтонському саміті Північноатлантичного альянсу у квітні наступного року в разі перемоги у війні з Російською Федерацією.

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