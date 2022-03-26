Байден заявив, що Путін розраховував розколоти НАТО і пояснив, навіщо

Стабільність у Європі критично важлива для США, сказав Байден.

Президент США Джо Байден висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін розраховував на те, що зможе розколоти НАТО. А, коли йому не вдалося розмежувати країни-члени НАТО через його вторгнення до України, він був здивований.

Про це Байден сказав під час візиту до Варшави, де зустрівся з міністрами українського уряду та з президентом Польщі.

"Я впевнений, що Володимир Путін розраховував на те, що зможе розколоти НАТО, зможе розмежувати східний та західний фланги, чи зможе розділити нації на основі минулої історії. Але він не зміг цього зробити – ми зберегли єдність", – сказав президент США.

Байден зауважив, що історія довела важливість того, щоб США не залишалися осторонь під час конфлікту в Європі.

"Тому я вже давно говорю - як сенатор, який приїжджав сюди, і член комітету з міжнародних відносин, як віцепрезидент, а тепер як президент, - що стабільність у Європі критично важлива для Сполучених Штатів з погляду наших інтересів - не тільки в Європі , але й у світі", – наголосив Байден.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вважає "священним обов'язком" виконання п'ятої статті Північноатлантичного договору, що передбачає принцип колективної безпеки країн НАТО.

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