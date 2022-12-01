Байден заявив, що вражений жорстокістю Росії у війні: "Я не очікував"

Американський президент Джо Байден заявив, що вражений жорстокістю війни, яку Москва веде проти України. Втім, наголосив він, підтримка Киэва буде продовжуватися.

Таку думку керівник Білого дому висловив на пресконференції за підсумками візиту президента Франції Емануеля Макрона, пише The Guardian.

"Я знав, що Росія жорстока, але я не очікував, що вони будуть такими жорстокими, як вони були", - запевнив він.

Лідер американців наголосив, що російська агресія "неймовірно жорстока". Байден згадав атаки на цивільну інфраструктуру, перекриття енергоресурсів для Європи тазагострення продовольчої кризи.

"Йому (Путіну - ред.) це не вдасться. Сьогодні ми підтверджуємо, що збираємося разом протистояти цій жорстокості. Ми продовжуватимемо цю потужну підтримку українського народу, який захищає свої домівки, сім’ї, лікарні, дитячі садки, свій суверенітет, свою цілісність від російської агресії. Ми працюватимемо разом, щоб притягнути Росію до відповідальності за їхні дії та пом’якшити глобальні наслідки війни Путіна для решти світу", - констатував президент США.

Також The Guardian пише, мовляв, Байден запевнив, що США допоможуть Європі з її енергетичною безпекою. Вашингтон та Францієя підписали нову угоду щодо цивільної атомної енергетики.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден заявив, що він і глава Франції Еммануель Макрон сповнені рішучості притягнути Росію та президента Володимира Путіна до відповідальності за його "війну з рештою світу". Байден запевнив, що Путіну не вдастся зламати волю всіх тих, хто виступає проти його імперських амбіцій.

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