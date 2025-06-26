"Байрактар" повертається: у росіян серйозні проблеми на фронті

Безпілотник «Байрактар» / © ukroboronprom.com.ua

Збройні сили України успішно застосували на Херсонщині легендарний безпілотник Bayraktar TB2. Це може свідчити про прогалини в російській протиповітряній обороні на півдні України.

Про це повідомляє німецький телеканал N-TV.

Нещодавно безпілотник, виготовлений турецькою оборонною компанією Bayrak, атакував і знищив російський військовий катер у Херсонській області. Відео цієї атаки стало першою публічною демонстрацією використання безпілотника за останні кілька місяців.

Безпілотник Bayraktar TB2 здобув світове визнання навесні 2022 року після того, як його спочатку дуже успішно використовувала Україна проти російської бронетехніки та артилерійських систем.

Після того, як російські війська адаптували свою протиповітряну оборону та покращили можливості радіоелектронної боротьби, безпілотник втратив своє значення і зник з поля бою.

За даними порталу Defense Express, ЗСУ останнім часом використовували безпілотник дуже вибірково. За даними порталу Euromaidanpress, нинішнє розгортання в Херсонській області свідчить про прогалини в російській протиповітряній обороні на півдні України.

У лютому 2024 року компанія Bayrak оголосила про будівництво заводу з виробництва дронів поблизу Києва. Компанія стверджує, що підписала експортні контракти на свій дрон TB2 з 30 країнами. Тепер Bayrak також використовує штучний інтелект для своїх дронів.

