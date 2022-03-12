Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Bayraktar знищив російську реактивну систему залпового вогню "Ураган": відео

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Bayraktar знищив російську реактивну систему залпового вогню "Ураган": відео

Також захисники опублікували відео того, як знищили російську реактивну систему. 

Bayraktar знищив російську реактивну систему залпового вогню "Ураган", якою окупанти обстрілювали мирні міста України. 

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ. 

"Російська армія втратила РСЗО 9П140 "Ураган" внаслідок чергового удару Bayraktar TB2", - йдеться у повідомленні. 

Також захисники опублікували відео того, як знищили російську реактивну систему. 

Читайте також:

На півночі Київської області ворогу вдалося підпалити продовольчі склади

На півночі Київської області ворогу вдалося підпалити продовольчі склади
Наступна публікація