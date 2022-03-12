Bayraktar знищив російську реактивну систему залпового вогню "Ураган": відео

Також захисники опублікували відео того, як знищили російську реактивну систему.
Bayraktar знищив російську реактивну систему залпового вогню "Ураган", якою окупанти обстрілювали мирні міста України.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
"Російська армія втратила РСЗО 9П140 "Ураган" внаслідок чергового удару Bayraktar TB2", - йдеться у повідомленні.
Також захисники опублікували відео того, як знищили російську реактивну систему.
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