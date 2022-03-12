Bayraktar знищив російську реактивну систему залпового вогню "Ураган": відео

Також захисники опублікували відео того, як знищили російську реактивну систему.

Bayraktar знищив російську реактивну систему залпового вогню "Ураган", якою окупанти обстрілювали мирні міста України.

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Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

"Російська армія втратила РСЗО 9П140 "Ураган" внаслідок чергового удару Bayraktar TB2", - йдеться у повідомленні.

Також захисники опублікували відео того, як знищили російську реактивну систему.

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