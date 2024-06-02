"Базова підготовка ледве покриває основи": до ЗСУ відправляють погано підготовлених солдатів-новобранців – WP

Українські командири готуються до того, що більшість нових солдатів в рамках закону про мобілізацію прибуде з поганою підготовкою.

У той час як Україна готується мобілізувати десятки тисяч чоловіків після ухвалення нового закону про мобілізацію для вирішення проблеми браку солдатів на фронті, українські командири на місцях очікують, що більшість нових солдатів прибудуть з поганою підготовкою.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

"Українські командири вже давно нарікають на незадовільну підготовку новобранців у навчальних центрах. Але в умовах наступу Росії ці постійні скарги є нагадуванням про те, що нещодавно прийнятий закон про мобілізацію є лише одним із кроків у вирішенні кадрових проблем армії", - пише видання.

До притоку призовників за новим законом про мобілізацію ще кілька місяців. Тим часом командири передислоковують солдатів з тилових позицій до бойових підрозділів поблизу фронту. Минулого місяця президент Володимир Зеленський також підписав закон, який дозволяє деяким ув'язненим приєднатися до армії на умовно-дострокове звільнення.

Звідки б не прибували нові солдати, українські польові командири кажуть, що через недостатню підготовку їх часто доводиться тижнями навчати базовим навичкам, наприклад, стрільбі.

"У нас були хлопці, які навіть не знали, як розібрати і зібрати пістолет… Ми просто витрачаємо багато часу на базову підготовку… Якщо, не дай Боже, буде прорив під Часів Яром, і ми отримаємо нову піхоту, яка не знає елементарних речей, їх відправлять туди просто вмирати", - розповів The Washington Post 28-річний заступник командира батальйону 93-ї механізованої бригади Шмідт.

Шмідт сказав, що перший тиждень він провів із солдатами, переведеними з тилових підрозділів, просто, щоб переконатись, що кожен із них вистріляв принаймні одну коробку куль – приблизно 1500 пострілів – щодня, перш ніж переходити до більш складних завдань.

За кілька тижнів ці солдати можуть воювати поблизу міста Часів Яр, де ведуться бойові дії, куди наступають російські війська.

"Оскільки київські сили критично не укомплектовані та втрачають позиції, нездатність забезпечити належну базову підготовку солдатів підкреслює жахливу ситуацію, з якою стикається Київ понад два роки після вторгнення Москви", - зазначають журналісти.

За словами солдатів, Росія досягла успіхів цього року значною мірою тому, що українські військові не мають достатньої кількості військ для захисту від безперервних нападів, а уряд не поспішає активізувати свої мобілізаційні зусилля.

Щоб відправити більше військ на поле бою, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський передислокував людей, які раніше служили на таких роботах, як охорона мостів та іншої інфраструктури далеко від зони бойових дій, до бригад, залучених до деяких з найзапекліших боїв.

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Командири фронтових підрозділів вітають будь-яке нове підкріплення. Але, за словами командирів, багато з цих передислокованих військовослужбовців виглядають погано підготовленими, незважаючи на те, що багато з них служили в армії з початку російського вторгнення більше двох років тому, хоча і далеко від поля бою.

Приблизно місяць тому український військовий на позивний "Вал" ніс варту на мосту на півдні Одеської області – роботу, яку він виконував щодня відтоді, як прийшов на службу на початку вторгнення Росії.

30 квітня "Валу" повідомили, що його переводять на бойове чергування. За 24 години його зарахували до 93-ї бригади з дорученням передислокувати на схід Донецької області. Він навіть не встиг зібрати речі.

"Це страшно. Ніхто насправді не був готовий", - розповів сказав 31-річний військовий

У розвідувальному підрозділі 42-ї механізованої бригади, яка нещодавно була передислокована на північний схід Харківської області для захисту від нового російського наступу, багато розвідників були щойно переведені з тилових ролей і мали лише два тижні підготовки перед відправкою в бій, щоб виконувати завдання, які часом вимагають пробиратися в тилу ворога.

Те, чого навчають в українських навчальних центрах, "повна нісенітниця. Усьому треба вчитися на місці", - заявив 32-річний військовий частини з позивним "Чирва".

Офіцер, який понад рік провів навчаючи нових солдатів на одному з українських полігонів, розповів, що в навчальних центрах не вистачає боєприпасів радянського калібру, тому що їх зберігають для військ на полі бою. Це означає, що новобранці отримують мало досвіду стрільби бойовими патронами.

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За словами офіцера, навчальний центр отримав лише 20 набоїв на особу. "У нас немає належної системи підготовки", – заявив офіцер, додавши, що Україна потребує, щоб її інструктори навчалися у тренерів НАТО, щоб скоротити стандартну двомісячну базову підготовку до одного місяця.

Автори статті зазначають, що також пріоритетним завданням Генерального штабу України на сьогодні є забезпечення підготовки новобранців за кордоном.

Перспектива бути відправленим на небезпечні фронтові позиції без належної підготовки є основною причиною, чому багато українських чоловіків бояться призову до армії. Незважаючи на те, що окремі бригади вкладають кошти в рекламу для залучення новобранців, ті, хто призивається, можуть не потрапити до бажаної бригади.

Сержант, якого зазвичай відправляють до навчальних центрів для відбору солдатів для свого батальйону, який говорив на умовах анонімності, зауважив, що деякі штурмові бригади можуть змушувати особовий склад проводити практично повний робочий день біля навчальних центрів, щоб швидко перехопити наймолодших, найсильніших і наймотивованіших чоловіків.

"Якщо посилають когось вербувати, то всіх хороших уже забрали інші бригади, а вибирати доводиться з кривих, кульгавих, хворих", - сказав сержант.

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Сержант зазначив, що має на меті спілкуватися з солдатами, щоб зрозуміти, хто більше готовий воювати, а не ті, хто був призваний примусово і може відмовитися від наказів на полі бою.

Очікується, що це питання стане особливо важливим, оскільки більшість українців, які бажають служити, вже це зробили.

За словами сержанта, деякі новобранці вважаються фізично здоровими, незважаючи на те, що їм більше 50 років і вони мають проблеми з колінами та спиною, а це означає, що їм буде важко долати кілометри з рюкзаком і зброєю. Деякі бригади все одно отримують наказ забирати таких чоловіків.

"Є хлопці, яким просто дивишся в очі і розумієш, що він вагається. Йому потрібен поштовх. Йому потрібна впевненість у своїй зброї, впевненість, що ми його не покинемо, і він буде битися. А є ті, хто відразу каже: "Я не буду битися. Звичайно, ти намагаєшся їх не брати. Але знову ж таки в нашій армії так влаштовано, що відділ кадрів тобі каже: "Ні в якому разі, треба його брати, він здоровий", - розповів сержант.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що розуміє українців, які не хочуть воювати.

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