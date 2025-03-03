Бджоли допомогли ЗСУ зачистити росіян: як відбувалася "спецоперація"

Після використання всіх гранат, українські бійці скинули два вулики з бойовими бджолами.

В Україні група піхоти 225 окремої штурмової бригади виконувала складне завдання на Покровському напрямку, де вони повинні були зачистити будинок, в якому знаходилися російські окупанти.

Про це йдеться у повідомленні 225 ОШП.

Повідомляється, що під час операції українські військові натрапили на підвал, де ховалися вороги. Піхотинці використали всі свої гранати, щоб знищити укриття, але окупанти продовжували чинити опір, і ситуація не виглядала на користь українським військовим.

Тоді було прийнято незвичайне, але ефективне рішення. Військові скинули до підвалу два вулики з бойовими бджолами. Це моментально змінило хід подій, і російські окупанти були знищені завдяки рішучим діям українських бійців.

Це не було стандартною операцією, але навіть у 2025 році, в умовах неоголошеної війни, Україна знайшла нові способи боротьби з ворогом. "Бойові бджоли" стали незвичайною, але дуже ефективною зброєю у цьому важкому протистоянні.

Під час цієї операції українські солдати продемонстрували велику сміливість та винахідливість, розуміючи, що будь-яка нестандартна тактика може мати великий ефект, коли йдеться про виживання країни.

Нагадаємо, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников наголосив, що помітив ознаки стабілізації фронту поблизу Покровська. Проте, за його словами, до повної стабілізації дуже далеко.

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