Be brave like Ukraine: світ заполонили білборди з рекламою сміливості українців

Білборди та вивіски із надписами розмістили у найвелелюдніших місцях.

Будь сміливим як Україна - білборди із такими надписами нині заполонили найбільші міста світу. Промо-кампанію створили на замовлення українського уряду.

Про це йдеться в ТСН.

Білборди та вивіски із надписами Be brave like Ukraine розмістили у найвелелюдніших місцях - на центральних площах, поблизу станцій метро та на зупинках громадського транспорту.

Так, у Штатах українська реклама з’явилася на Таймс Сквер у Ньо-Йорку. Також вони є нині у таких американських містах як Сан-Франциско, Бостон та Вашингтон. А от у Європі креативну рекламу можна побачити у Лондоні, Мілані, Амстердамі, Берліні, Варшаві, Ризі та Талліні. Але не цьому списку піарники зупинятися не збираються.

Вже найближдчим часом білборди із рекламою України з’являться і в інших містах. Розробники кампанії твердять, своєю ініціативою хотіли по-перше - підтримати бойовий дух усіх українців, по-друге - не дати забути світові про те, що коїться в Україні ну і по-третє зробити так, аби бренд сміливість асоціювався з нашим народом.

По всьому світу рясніють білборди з надписом "Будь сміливим як Україна"

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