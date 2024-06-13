"Бельбек" стає "виснажливою пасткою" для найкращої російської ППО – Forbes

Російські блогери побоюються, що після українських ударів по батареях ППО "в гру вступить авіація на базі F-16, під крилами якої є широкий спектр боєприпасів".

Українські удари ракетами ATACMS підривають найкращі російські системи протиповітряної оборони С-400 настільки швидко, наскільки ці системи можуть розгортатися в окупованому Криму.

Про це йдеться у статті Forbes.

Удари по російський ППО в Криму

Автори публікації вказали, що в середині травня українські війська завдали потужного удару з 10 ракет ATACMS по російській авіабазі "Бельбек" під Севастополем у Криму.

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Рейд завдав стільки шкоди, на скільки могли реально сподіватися українські планувальники. Фото з землі підтвердили, що двотонні ATACMS, кожна з яких розкидала сотні бомб розміром з гранати, знищили радар і дві пускові установки від батареї ППО С-400. Ракети також пошкодили чотири російські бойові літаки на сусідньому військовому аеродромі.

Зазначається, що "Бельбек" і Севастополь є важливими базами для російських ВПС і того, що залишилося від Чорноморського флоту, тож не дивно, що росіяни швидко замінили зруйновані компоненти С-400, чий радіус дії досягає 250 миль.

"І як крапка у вибуховому жарті, у вівторок українці знову розбомбили батарею С-400 на "Бельбеку", – вказується в матеріалі.

Комплекс С-400 / X (Twitter)

Невизначені боєприпаси – ймовірно, той самий M39A1 ATACMS радіусом дії 190 миль, який уразив "Бельбек" у травні – атакували С-400, а також на дві інші батареї протиповітряної оборони поблизу: іншу С-400 і меншої дальності С-300.

"В ударі було використано щонайменше 10 ракет ATACMS. Жодну з них російська система ППО не перехопила", – повідомив Український центр оборонних стратегій.

Як повідомили в Міноборони України, було знищено два радари – по одному від батареї С-300 і С-400.

"Щодо третьої РЛС інформація уточнюється. Детонація боєприпасів зафіксована на всіх трьох ділянках розміщення зенітно-ракетних комплексів", – вказали у відомстві.

"Бельбек" стає виснажливою пасткою для найкращої системи протиповітряної оборони ВПС Росії. Українці б’ють по свіжих ракетних батареях приблизно настільки швидко, наскільки їх можуть розгорнути", – йдеться у статті.

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Скільки систем С-400 знищили ЗСУ

До 11 червня росіяни втратили два командні пункти С-400, чотири радари та 16 пускових установок, що можуть підтвердити аналітики Oryx.

Після 11 червня плата може бути значно вищою, зазначають автори публікації.

Загалом українські ракетні нальоти могли знищити частини чотирьох або п’яти російських батарей С-400.

"За іронією долі, С-400 був розроблений, щоб мати протиракетний потенціал, але він, очевидно, не працює. Російські С-400 не можуть захистити найближчі дружні сили — і вони також не можуть захистити себе", – йдеться у статті.

Повідомляється, що російські ВПС мають понад 50 батарей С-400, тому вони не закінчаться. Але ці батареї будуть марною справою для російських військових зусиль в Україні, якщо вони не зможуть витримати українські ракетні атаки. Що більше С-400 росіяни розмістять в Україні, то більше С-400 вони, швидше за все, втратять.

В РФ стурбовані, що попереду гірші атаки з застосуванням F-16

"Деякі російські оглядачі стурбовані тим, що попереду ще гірші атаки. Якщо українці дотримуються американської ударної доктрини, на першому місці стоять удари по батареях ППО. Після цього "в гру вступає авіація на базі F-16, під крилами якої є широкий спектр боєприпасів", – зазначив один російський блогер у листі, перекладеному естонським аналітиком War Translated.

Українські ВПС отримують від Європи 85 винищувачів F-16 – і вже мають ракети з радіолокаційним самонаведенням та високоточні планувальні бомби для використання F-16 у бою.

"Перші F-16 – колишні зразки Данії – мають прибути до України найближчого тижня. Не дивуйтеся, якщо спритні літаки швидко завдадуть ударів по російських базах у Криму. Базах, чия протиповітряна оборона була постійно знищувана послідовними залпами ракет ATACMS", – резюмується в матеріалі.

Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило що ЗСУ можуть готуватися до атаки по Кримському мосту.

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