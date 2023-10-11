Бельгія постачатиме Україні F-16 з 2025 року: від чого залежатиме кількість

Глава Міноборони Бельгії Людівін Дедондер оголосила, що країна відправить в Україну кілька бельгійських винищувачів F-16, починаючи з 2025 року.

Про це вона заявила в ефірі RTL.

Дедондер зазначила, що з 2025 року в Україну надішлють кілька бельгійських F-16, “залежно від нарощування наших нових можливостей F-35”.

Скільки літаків відправлять в Україну, Дедондер не уточнила.

На додаток до відправки винищувачів Бельгія продовжить підготовку українських пілотів і запропонує взяти на себе технічне обслуговування всього парку F-16 так званої “авіаційної коаліції”, додала міністерка.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна може почати застосовувати винищувачі F-16 уже навесні 2024 року.

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