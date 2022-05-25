Бельгійські штурмові гвинтівки FN F2000: основні характеристики, історія

Відповідно до Ukraine Weapons Tracker, ЗСУ отримали штурмові гвинтівки FN F2000. Хоча публічної інформації про передавання, придбання чи отримання цих зразків стрілецької зброї не було. Читайте в матеріалі ТСН.ua про їх основні характеристики та історію створення.

Штурмові гвинтівки FN F2000 були передані Україні як воєнна допомога з Бельгії. За словами Ukraine Weapons Tracker перша партія включила в себе 10 000 бельгійських автоматів FN F2000, в тому числі FN SCAR та FNC.

Історія створення

Штурмова гвинтівка FN F2000 / Фото: commons.wikimedia.org

Цей бельгійський автомат був створений компанією Fabrique Nationale de Herstal. Вперше його представили 2001 року. Призначена гвинтівка FN F2000 для виконання бойових завдань у сучасних військових конфліктах локального характеру. Розроблена зброя була ще наприкінці 90-х, а випускалася у великих кількостях в період від 2001 до 2002 року.

Існує три модифікації штурмової гвинтівки FN F2000:

F2000 Tactical - мало чим відрізняється від стандартної моделі, однак на цьому автоматі немає оптичного прицілу, а замість нього встановлена ще одна напрямна планка (типу Планка Пікатінні), також відкриті прицільні пристосування. FS2000 - самозарядна модифікація, яку представили в червні 2006 року. Вона оснащується подовженим стволом, має полум'ягасник і крок нарізів 1:7. Відсутні кріплення для багнета. Як і попередній варіант ця гвинтівка оснащена Планкою Пікатінні, а замість оптичного також використовується відкритий приціл. FS2000 Standard - головна відмінність в тому, що на цій зброї встановлено оптичний приціл.

Тактико-технічні характеристики FN F2000

Вага: 3,6 кг (F2000); 3,39 кг (F2000 Tactical); 3,65 кг (FS2000); 3,44 кг (FS2000 Tactical);

Довжина: 688 мм (F2000); 688 мм (F2000 Tactical); 744 мм (FS2000); 744 мм (FS2000 Tactical);

Довжина ствола: 400 мм (F2000); 400 мм (F2000 Tactical); 443 мм (FS2000); 443 мм (FS2000 Tactical);

Висота: 259,1 мм;

Ширина: 81,3 мм;

Набій: 5,56×45 мм НАТО;

Темп вогню: 850 постріли/хв;

Дульна швидкість: 900 м/с;

Ефективна дальність вогню: 500 м;

Приціл: 1,6Х оптичний, механічний резервний.

Гвинтівка FN F2000: система

Гвинтівка FN F2000 / Фото: commons.wikimedia.org

Автоматика гвинтівки діє за рахунок відведення порохових газів, а замикання ствола здійснюється за допомогою повороту затвора. Використовується компонування "буллпап", коли ударно-спусковий механізм та магазин розташовуються в прикладі позаду спускового гачка. Це дозволило подовжити ствол без необхідності збільшувати загальну довжину зброї.

Завдяки запатентованій схемі фронтальної екстракції стріляних гільз (коли вони випадають назовні майже з дульного зрізу) було вирішено одну з найважливіших проблем, а саме неможливість використання такої зброї стрільцем-лівшею. Також на цій гвинтівці розташовується двосторонній запобіжник/перемикач режимів вогню, під спусковою скобою.

Корпус автомата виготовлений з полімерів. Цівку можна легко зняти, а на її місце встановити додатковий модуль: від лазерного цілевказівника чи ліхтаря до 40-мм гранатомета чи капсул зі сльозогінним газом. В перспективі, на замовлення, можна встановлювати і інші модулі.

Приціл стандартний - оптичний, має кратність 1,6Х та широкий кут зору. Але його можна швидко замінити на інший приціл, що має такі ж кріплення. Наприклад, можливе використання спеціального комп'ютеризованого модуля керування вогнем (включає в себе балістичний обчислювач та лазерний далекомір).

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