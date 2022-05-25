Бельгійські штурмові гвинтівки FN F2000: основні характеристики, історія

Відповідно до Ukraine Weapons Tracker, ЗСУ отримали штурмові гвинтівки FN F2000. Хоча публічної інформації про передавання, придбання чи отримання цих зразків стрілецької зброї не було. Читайте в матеріалі ТСН.ua про їх основні характеристики та історію створення.
Штурмові гвинтівки FN F2000 були передані Україні як воєнна допомога з Бельгії. За словами Ukraine Weapons Tracker перша партія включила в себе 10 000 бельгійських автоматів FN F2000, в тому числі FN SCAR та FNC.
Історія створення
Цей бельгійський автомат був створений компанією Fabrique Nationale de Herstal. Вперше його представили 2001 року. Призначена гвинтівка FN F2000 для виконання бойових завдань у сучасних військових конфліктах локального характеру. Розроблена зброя була ще наприкінці 90-х, а випускалася у великих кількостях в період від 2001 до 2002 року.
Існує три модифікації штурмової гвинтівки FN F2000:
- F2000 Tactical - мало чим відрізняється від стандартної моделі, однак на цьому автоматі немає оптичного прицілу, а замість нього встановлена ще одна напрямна планка (типу Планка Пікатінні), також відкриті прицільні пристосування.
- FS2000 - самозарядна модифікація, яку представили в червні 2006 року. Вона оснащується подовженим стволом, має полум'ягасник і крок нарізів 1:7. Відсутні кріплення для багнета. Як і попередній варіант ця гвинтівка оснащена Планкою Пікатінні, а замість оптичного також використовується відкритий приціл.
- FS2000 Standard - головна відмінність в тому, що на цій зброї встановлено оптичний приціл.
Тактико-технічні характеристики FN F2000
Вага: 3,6 кг (F2000); 3,39 кг (F2000 Tactical); 3,65 кг (FS2000); 3,44 кг (FS2000 Tactical);
Довжина: 688 мм (F2000); 688 мм (F2000 Tactical); 744 мм (FS2000); 744 мм (FS2000 Tactical);
Довжина ствола: 400 мм (F2000); 400 мм (F2000 Tactical); 443 мм (FS2000); 443 мм (FS2000 Tactical);
Висота: 259,1 мм;
Ширина: 81,3 мм;
Набій: 5,56×45 мм НАТО;
Темп вогню: 850 постріли/хв;
Дульна швидкість: 900 м/с;
Ефективна дальність вогню: 500 м;
Приціл: 1,6Х оптичний, механічний резервний.
Гвинтівка FN F2000: система
Автоматика гвинтівки діє за рахунок відведення порохових газів, а замикання ствола здійснюється за допомогою повороту затвора. Використовується компонування "буллпап", коли ударно-спусковий механізм та магазин розташовуються в прикладі позаду спускового гачка. Це дозволило подовжити ствол без необхідності збільшувати загальну довжину зброї.
Завдяки запатентованій схемі фронтальної екстракції стріляних гільз (коли вони випадають назовні майже з дульного зрізу) було вирішено одну з найважливіших проблем, а саме неможливість використання такої зброї стрільцем-лівшею. Також на цій гвинтівці розташовується двосторонній запобіжник/перемикач режимів вогню, під спусковою скобою.
Корпус автомата виготовлений з полімерів. Цівку можна легко зняти, а на її місце встановити додатковий модуль: від лазерного цілевказівника чи ліхтаря до 40-мм гранатомета чи капсул зі сльозогінним газом. В перспективі, на замовлення, можна встановлювати і інші модулі.
Приціл стандартний - оптичний, має кратність 1,6Х та широкий кут зору. Але його можна швидко замінити на інший приціл, що має такі ж кріплення. Наприклад, можливе використання спеціального комп'ютеризованого модуля керування вогнем (включає в себе балістичний обчислювач та лазерний далекомір).
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