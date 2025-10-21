Бельгія назвала умову передавання F-16 Україні: коли винищувачі стануть доступні та чому затримка

F-16 / © Associated Press

Бельгія, один із ключових членів "авіаційної коаліції", офіційно підтвердила конкретну умову передачі своїх винищувачів F-16 Україні. Літаки будуть надані лише після того, як бельгійські Військово-повітряні сили отримають та поставлять на бойове чергування нові, стратегічно важливі F-35.

Про це 21 жовтня заявив міністр оборони Тео Франкен на форумі Центру європейської політики (EPC) у Брюсселі, передає кореспондент “Радіо Свобода”.

Міністр Франкен підкреслив, що передача F-16 напряму пов'язана із процесом розгортання нових американських літаків у бельгійських ВПС.

"Перші три F-35 вже прибули. Тепер вони мають стати оперативними – це займе, думаю, рік або півтора. Коли ми отримаємо оперативну спроможність, ми зможемо передати наші F-16 Україні", – пояснив Франкен.

Це підтверджує попередні припущення про те, що передача відбудеться не раніше 2026 року.

Міністр пояснив, чому Бельгія не може прискорити передачу літаків, незважаючи на обіцянки "спробувати зробити це раніше запланованого терміну". Причина криється у стратегічній ролі країни у НАТО.

"Це дуже важлива фаза, я завжди пояснюю це українцям. Як тільки ми зможемо — ми передамо. Але не забувайте, що наша країна має потужності DCA (Defensive Counter Air) і відіграє важливу роль у політиці ядерного стримування НАТО. Це наріжний камінь нашої доктрини", — наголосив Франкен.

Раніше повідомлялося, що Українські пілоти в умовах інтенсивної війни перетворюють винищувачі F-16 на ключовий інструмент протидії РФ.