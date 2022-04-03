Військовий також зазначив, що зараз окупанти спробують сфокусуватися на містах біля Азовського моря.

Екскомандувач збройних сил США в Європі Бен Годжес відповів, чи вдасться Росії захопити Київ.

Так, він зазначив, що РФ не зможе цього зробити, оскільки у неї бракує військ. Про це генерал-лейтенант у відставці розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

Військовий зазначив, що столиця України занадто велика, а оборона навколо міста дуже сильна. Тому, на думку Годжеса, РФ переоцінює, що вона спроможна зробити. Зокрема, зараз окупанти спробують сфокусуватися на містах біля Азовського моря.

"Бо вони знають, що це вдарить по українській економіці. Якщо Україна не буде спроможна експортувати з Бердянська та Маріуполя, то це вдарить по українській економіці і принесе багато проблем. Тому, думаю, вони мабуть спробують сфокусуватися на цьому", – зазначив Годжес.

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